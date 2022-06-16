تدشين مشاريع خدمية بـ 90 مليون ريال في المشاعر المقدسة

‎دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عدداً من المشاريع النوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال حج هذا العام 1443هـ، بقيمة إجمالية بلغت 90 مليون ريال، شملت إطلاق مشاريع صيانة وتشغيل لكافة مساجد منطقة المشاعر المقدسة، ومساجد الحلّ، ومشروعي تكييف مسجدي المشعر الحرام وأم المؤمنين عائشة بالتنعيم، وفرش ميقاتي الجحفة ويلملم.

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جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها آل الشيخ، مساء أمس الأربعاء، لمساجد المشاعر المقدسة للاطلاع على جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لتهيئة كافة الخدمات لضيوف الرحمن قبل بدء موسم الحج.

التشغيل والصيانة

وتضمن المشروع الأول 11 من عقود الصيانة والتشغيل لكافة مساجد المشاعر المقدسة بقيمة إجمالية بلغت 64.735.552 شاملة عقود الصيانة والتي يستفيد منها الحجاج خلال هذا الموسم 1443هـ.

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والمشروع الثاني هو تحديث وتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، والذي تم الانتهاء منه بتكلفة إجمالية بلغت 3.994.870 ريال حيث تتم عملية التنقية للهواء بحجم 132 ألف متر مكعب بمعدل ثلاث مرات في الساعة الواحدة بنسبة تنقية 100.

أنظمة التكييف

والمشروع الثالث يشمل استبدال وتغيير أنظمة التكييف وتنقية الهواء بمسجد أم المؤمنين عائشة بالتنعيم بقيمة 2,929,223 ريالا، ويهدف لضخ هواء نقي لداخل المسجد بحجم 306 آلاف متر مكعب، بمعدل تغيير الهواء مرتين في الساعة بنسبة 100٪ وترشيد الطاقة الكهربائية باستخدام أجهزة صديقة للبيئة، إضافة إلى وجود غرفة تحكم ذكية عن بُعد لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة وضبط التحكم.

واستهدف المشروع الرابع مسجد "نمرة" بمشعر "عرفات"، لتوزيع الأحمال الكهربائية في المسجد بتكلفة إجمالية بلغت 1.600.000 ريال، كما يعالج المشروع توزيع الطاقة الكهربائية والأحمال لفصل أحمال التكييف وأجهزة تنقية الهواء عن أحمال الإنارة والصوتيات في المسجد، وذلك باستبدال ست لوحات رئيسية بمقدرة كل لوحة 1600 أمبير و36 لوحة كهرباء فرعية بقاطع 400 أمبير وجميع اللوحات حديثة ومحمية ذاتيًا.

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وجاء المشروع الخامس لإيصال المياه لمساجد الحجوزات بمداخل العاصمة المقدسة وميقات الجحفة بمبلغ يقارب 17 مليون ريال، حيث يوفر المشروع تغذية المساجد بالمياه بشكل مستمر.

يشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية بدأ جولته بالوقوف على مسجد "الخيف" بمشعر "منى" الذي توقف عامين بسبب ظروف الجائحة، مطلعاً على اكتمال تشغيل مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية ومعالجة الهواء بالمسجد، والتي تكتمل بنسبة 100% مرتين كل ساعة، كما وقف على مشروع فرش المسجد ومسارات دخول وخروج الحجاج التي تنفذها اللجان العاملة بالمسجد، وتفقد الشاشات الإلكترونية التي تقدم المواد الدعوية للضيوف بلغات متعددة.

وحث الوزير آل الشيخ ــ خلال لقائه المشاركين في أعمال الوزارة بالحج ــ على تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن وبذل مزيد من الجهد لمساعدة الحجيج، كما أكد على متابعة كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والرفع بتقارير دورية عن مستوى الخدمات وتوظيف التقنية الحديثة لمواكبة رؤية المملكة 2030.