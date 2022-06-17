الصحة السعودية: هذه أبرز التطعيمات اللازمة لحجاج الداخل

أوضحت وزارة الصحة السعودية التطعيمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من داخل السعودية في حج هذا العام، وأكدت على إلزامية تطعيم الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال الخمس سنوات الماضية، وأن يكون وقت التطعيم قبل الذهاب لأداء مناسك الحج بـ 10 أيام.

كما أشارت الصحة السعودية إلى أن من التطعيمات اللازم تلقيها لحجاج الداخل هو تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وذلك لمن لم يتلقوا التطعيم على أن يكون ذلك قبل 10 أيام من ذهاب الحاج إلى الحج.

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فيما قد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية مؤخراً عن تسجيل 297,444 طلبًا ضمن القرعة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بإقامة نظامية داخل المملكة لموسم الحج للعام الجاري 1443هـ، منها 62% لفئة الذكور و38% للإناث.

وأبانت أن إجمالي أعداد الطلبات المكتملة تجاوزت 217 ألف طلب عبر تطبيق "اعتمرنا" والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، وستُرسَل رسالة (SMS) للمؤهلين اليوم تمهيداً لإتمام السداد خلال مدة 48 ساعة بوسائل الدفع المعتمدة.