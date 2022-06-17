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طبيب سعودي ينقذ سيدة  حامل.. ساعدها في الولادة على متن طائرة 

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ولادة على متن طائرة
ولادة على متن الطائرة

طبيب سعودي ينقذ سيدة حامل.. ساعدها في الولادة على متن طائرة

سيدة فلبينية كانت تعاني من آلام المخاض، وفي الأسبوع الـ38 من الحمل

العربية.نت - مريم الجابر 

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تطوع طبيب سعودي لإنقاذ سيدة حامل على متن طائرة الخطوط الجوية البروناوية المتجهة إلى أستراليا، بعد أن أطلق طاقم الطائرة نداء للاستفسار عن وجود طبيب على متن الرحلة.

وقال الدكتور ملفي الخنجر، طبيب صحة عامة، إنه أثناء رحلته إلى أستراليا على متن طائرة الخطوط الملكية البروناوية، وبعد نصف ساعة من الإقلاع، صدر نداء من طاقم الطائرة للركاب للاستفسار عن وجود طبيب.

ولادة على متن طائرة
ولادة على متن طائرة

وأضاف: "قدمت نفسي للطاقم، وتبين وجود سيدة فلبينية تعاني من آلام المخاض، وكانت في الأسبوع الـ38 من الحمل، وبعد الفحص الجسدي اتضح أنها على وشك الولادة".

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وتابع: "طلبت من طاقم العمل تجهيز المعدات المتوفرة والتواصل مع المحطة الأرضية لطلب استشارة من أيّ طبيب مختصّ لتسجيل توصياته، وبعد الأخذ بالتوصيات كان الأمر متروكًا لي وللطاقم".

وأردف: "بحمد الله وُلد الطفل على متن الطائرة، وتابعنا حالة الأم والطفل طوال الرحلة التي استغرقت 3 ساعات، وكانت ومولودها في صحة ممتازة والحمد لله، واستُقبلت الأم في المطار بالورود".

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