ماذا قال والد الطفل الذي أكرم اليوتيوبر عمر فاروق للعربية.نت؟

وثّق اليوتيوبر البحريني عمر فاروق في فيديو، تجربته مع طفل سعودي في عربة طعام في منطقة بللسمر (التابعة لمنطقة عسير في جنوب السعودية)، حيث احتفى به الأخير وأكرمه وقدم له أغذية متنوعة دون القبول بتلقي ثمنها.

وشهد هذا الفيديو انتشاراً واسعاً على "تويتر"، مثيراً إعجاب متابعي فاروق الذين أثنوا على تصرف الطفل.

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وفي هذا الصدد، قال سعيد الأحمري والد الطفل لـ"العربية.نت" إن تصرف ولديه عبد الله وعبد العزيز "اللذين أكرما الضيف دون أن يعرفا من يكون" يُعدّ "موقفا يثلج الصدر بسبب ما قدموه من مكارم ومحاسن أخلاقية لزوار المنطقة".

وأعرب الأحمري عن سعادته لتطبيق ولديه "جميع التعليمات" التي نقلها لهما في عربة بيع الطعام، وأضاف: "بهذه التصرفات الحميدة نقلا وعززا الصورة الجميلة والحقيقية عن وطننا المعطاء وديننا الذي يحثنا على فضائل الأخلاق، وكذلك مثّلا طبيعة أهل المنطقة وعادات السخاء وتقاليد المروءة والنخوة".

ويبلغ الابن الأكبر عبد الله الذي ظهر في الفيديو 14 عاماً، بينما عبد العزيز الذي قام بإهدائه اليوتيوبر البحريني هاتف آيفون ردّاً على كرمه فيبلغ من العمر 12 عاماً.

وأرجع الأحمري تحقيق الفيديو مشاهدات عالية إلى "بساطة الموقف وعفويته" حيث وصفه بـ"الفطري والعفوي"، بجانب كون الطفلين لم يكونا على دراية بهوية الضيوف ومكانته وشهرته على مستوى العالم العربي، إلا أن "لوحة سيارته البحرينية أوجبت عليهما إكرامه والعناية به".

وأكد أن ما فعله ولداه "هو تعبير عن كرم السعوديين غير المستغرب". وفي هذا السياق، كتب اليوتيوبر البحريني معلقاً على حسابه في "تويتر": "في كرم يعلمونك إياه المدارس، وفي كرم تعلمك إياه السعودية".

وعن العمل الذي يقوم به ولداه، أشار الأحمري إلى أنهما يقومان بأعمال تجارية في "ذبوب بللسمر" الهدف منها "زرع قيم تربوية حتى يتعلما ويجيدا مهارات العمل الحر".

واختتم حديثه قائلاً عن هذه التجربة "تحفز لديهما الاعتماد على النفس ومواجهة الظروف والتحديات والتغلب عليها".