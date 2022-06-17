مشهد مؤثر.. سعودي يوثق فرحته بتخرجه أمام قبر والده
وخاطب والده المتوفي قائلا: كنت أتمنى أن تكون موجودا معي في هذا اليوم وأن تفتخر بي، وكانت كلمات الشاب تخالطها الدموع
في مشهد إنساني مؤثر وثق أحد الخريجين من الكلية العسكرية فرحته بتخرجه بأن أخذ شهاداته وذهب إلى قبر والده ووضع شهاداته عليه، وخاطب والده المتوفى، قائلا: كنت أتمنى أن تكون موجودا معي في هذا اليوم، وأن تفتخر بي، وكانت كلمات الشاب تخالطها الدموع.
وكتب أن والده كان فرحا به لأنه سيتخرج عسكريا، ولكنه توفي قبل أن يرى هذا اليوم، وجاء الوقت الذي أفرح فيه والدي، حتى لو كان تحت الثرى. وختم بطلب الدعاء لوالده.
في حال لم تبكي اليوم— Gorgeous (@gorgeous4ew) June 16, 2022
عسكري يوثق فرحته بتخرجه أمام قبر والده رحمه الله🥺❤️ pic.twitter.com/xsALffjsCS
وحاز المقطع على أكبر قدر من المشاهدات والتعليقات، وأكبروا فيه بره بوالده حتى بعد وفاته.
وقال البعض: هذا من السنة أنك تبشّر والدك أو أخاك أو صديقك الميّت عن حالك، وتبشّره بأنك تتصدّق عنه أو تحسنت أحوالكم.
النبي ﷺ قال: ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام وكان ﷺ يأتي أهل البقيع فيسلّم عليهم، لأنهم يسمعون ويتلهفون لمن يأتي ويسلّم.
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