هكذا احتفل الأب والجد بتخرج شذى من فوق كرسي الإعاقة

كانت المشاعر تتراقص فرحاً لدى عائلة المزروعي، حين خرجت إلى جامعة جدة، لتكون في استقبال ابنتهم شذى المزروعي بالرقصات والأهازيج التي تعبر عن سعادتهم بتخرجها على الرغم من إعاقتها، فيما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعبر عن بهجتهم.

وفي حديث لـ"العربية.نت" مع الخريجة شذي قالت: "لم أتوقع حضور الأسرة وخصوصاً جدي الذي جاء يشارك رغم مرضه، إضافة إلى والدي وكافة أفراد أسرتي الذين جاءوا لتهنئتي ومشاركتي الفرح بتخرجي في كلية القضاء والدراسات القضائية قسم القانون العام بمرتبة الشرف الثانية".

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وأكدت أن الطريق كان صعباً، وخصوصاً لعدم قبول الكثير من مدارس التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة، بينما تقل هذه المشكلة في الجامعات، ما جعلها تستغل الفرصة بالمثابرة والتميز حتى تخرجت. وتمتلك شذى موهبة إعلامية إلى جانب براعتها في فن الماكياج.

وتصف شذى مشاعرها قائلة: "لم يكن النجاح سهلاً، فالعقبات كانت كثيرة أمامي، حتى اشتدت وظننتُ أنها لن تنفرج، ولكن بفضل الله ثم بتعاون الأهل ومن حولي، استطعتُ أن أواجه جميع المشكلات واحدة تلو الأخرى، وكلي أمل أن أشاهد اهتماماً أكبر بذوي الإعاقة في جميع القطاعات، وسوق العمل والتعليم، لاسيما أن لدي الإرادة في الاستمرار بالعمل والدراسة، عنان السماء هو سقف طموحي، وتمثيل بلدي في المحافل الدولية غايتي".