هيئة الإعلام المرئي: لم نمنح ترخيصاً لفعالية إعلامية وسنتخذ الإجراءات بحقهم
بعد أن أصبح ترند.. هيئة الإعلام المرئي: لا صحة لمنح ترخيص لملتقى إعلامي وتكريم بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والفعالية غير مرخصة، وجارٍ استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
ردت هيئة الإعلام المرئي بالسعودية على الاستنكار لفعالية إعلامية تم تكريم بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي فيها، وقالت في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه لا صحة لمنح ترخيص لملتقى إعلامي وتكريم بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والفعالية غير مرخصة، وجارٍ استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت قد أقيمت يوم أمس فعالية باسم "ملتقى الإعلام الجديد"، وتم فيها تكريم شخصيات استفزت الجمهور، مما دعاهم لمخاطبة الجهات الرسمية لمعرفة بأي حق تكرم شخصيات لا تمت للإعلام بأي صلة.
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وتم تدشين هاشتاغ #ملتقى _الإعلام_الجديد ليصبح ترند، اعتراضا على محتوى الملتقى والمكرمين.
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