.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتعيين سيدة متخصصة بالإعلام كرئيسة للقسم بمكة

  • الخط

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتعيين سيدة متخصصة بالإعلام كرئيسة للقسم بمكة

انقسم رواد مواقع التواصل بين مؤيد لتعيين شخص بمجال تخصصه وبين أهمية الخبرة بالتوظيف

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

تداول على نطاق واسع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية‬⁩ الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وهو يوجه بتكليف سيدة متخصصة في الإعلام لتكون رئيسة لقسم الإعلام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة مكان زميلها المتخصص في الحاسب.

وقد انقسم رواد مواقع التواصل إلى قسمين جراء هذا الفيديو بين مؤيد أن كل شخص يعين بمجال تخصصه، ويكون هو الأنسب للمكان وبين أن الخبرة يجب أن تلعب دورا بالتوظيف حسب الأداء الوظيفي والتدرج المهني.

في حين أيدت مجموعة كبيرة تمكين المرأة في جميع المناصب، خاصة في وزارة الشؤون الإسلامية حيث أشاد الوزير آل الشيخ بكفاءة المرأة في عملها بالوزارة.

الصحة السعودية: هذه أبرز التطعيمات اللازمة لحجاج الداخل السعودية الصحة السعودية: هذه أبرز التطعيمات اللازمة لحجاج الداخل

وكان قد افتتح الوزير خلال جولته أمس مبنى فرع الوزارة الجديد بمنطقة مكة المكرمة الذي تم تجهيزه بجميع الإمكانات والتجهيزات على أعلى المستويات، ليتمكن الفرع من أداء مهامه ومسؤولياته على الوجه الأكمل.

واستمع إلى شرح من قبل مدير عام الفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري عن محتويات المبنى وإمكاناته البشرية والآلية والتقنية كما تعرف على برنامج "البيانات الرقمية" الذي ينفذه الفرع بكوادر سعودية مؤهلة علميا وعمليا والهادف إلى تكوين قاعدة بيانات رقمية للمساجد والأراضي بمكة المكرمة، وكذلك توثيق وأرشفة كافة ملفات صكوك المساجد والأراضي، بالإضافة إلى تعزيز وتمكين التحول الرقمي لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.

وقد تم من خلال البرنامج حتى الآن أرشفة 35255 صفحة فيما بلغ عدد الملفات الإلكترونية في البرنامج 1594 ملفا وعدد الملفات الورقية 1719 ملفا، كما تم حصر 848 رخصة بناء وحصر 727 صكا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
احتجاجات المعلمين تتجدد في المدن الإيرانية احتجاجات المعلمين تتجدد في المدن الإيرانية
اكتشف المزيد