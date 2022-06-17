وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتعيين سيدة متخصصة بالإعلام كرئيسة للقسم بمكة

تداول على نطاق واسع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية‬⁩ الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وهو يوجه بتكليف سيدة متخصصة في الإعلام لتكون رئيسة لقسم الإعلام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة مكان زميلها المتخصص في الحاسب.

شاهد.. حوار بين #وزير_الشؤون_الإسلامية

"عبداللطيف آل الشيخ" وموظفة في فرع الوزارة بـ #مكة ينتهي بتكليفها "مديرة" لقسم الإعلام#السعودية pic.twitter.com/k5neNvXzV8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 17, 2022

وقد انقسم رواد مواقع التواصل إلى قسمين جراء هذا الفيديو بين مؤيد أن كل شخص يعين بمجال تخصصه، ويكون هو الأنسب للمكان وبين أن الخبرة يجب أن تلعب دورا بالتوظيف حسب الأداء الوظيفي والتدرج المهني.

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في حين أيدت مجموعة كبيرة تمكين المرأة في جميع المناصب، خاصة في وزارة الشؤون الإسلامية حيث أشاد الوزير آل الشيخ بكفاءة المرأة في عملها بالوزارة.

وكان قد افتتح الوزير خلال جولته أمس مبنى فرع الوزارة الجديد بمنطقة مكة المكرمة الذي تم تجهيزه بجميع الإمكانات والتجهيزات على أعلى المستويات، ليتمكن الفرع من أداء مهامه ومسؤولياته على الوجه الأكمل.

واستمع إلى شرح من قبل مدير عام الفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري عن محتويات المبنى وإمكاناته البشرية والآلية والتقنية كما تعرف على برنامج "البيانات الرقمية" الذي ينفذه الفرع بكوادر سعودية مؤهلة علميا وعمليا والهادف إلى تكوين قاعدة بيانات رقمية للمساجد والأراضي بمكة المكرمة، وكذلك توثيق وأرشفة كافة ملفات صكوك المساجد والأراضي، بالإضافة إلى تعزيز وتمكين التحول الرقمي لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.

وقد تم من خلال البرنامج حتى الآن أرشفة 35255 صفحة فيما بلغ عدد الملفات الإلكترونية في البرنامج 1594 ملفا وعدد الملفات الورقية 1719 ملفا، كما تم حصر 848 رخصة بناء وحصر 727 صكا.