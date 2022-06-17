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الجبير: السعودية تتعاون مع جميع الشركاء لمكافحة التغير المناخي

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الجبير خلال كلمته الافتراضية بقمة المناخ
الجبير خلال كلمته الافتراضية بقمة المناخ
السعودية

الجبير: السعودية تتعاون مع جميع الشركاء لمكافحة التغير المناخي

مبعوث السعودية للمناخ يستعرض أمام منتدى المناخ والطاقة مبادرات المملكة المحلية والدولية

العربية.نت

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أكد عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، استمرار اهتمام المملكة والتزامها بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين لمكافحة التغير المناخي والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.

ترأس الجبير، وفد المملكة المشارك في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ (MEF)، الذي دعا إليه وافتتحه فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وافتتح كلمة السعودية، التي ألقاها عبر (تقنية الفيديو) بالشكر لرئيس الولايات المتحدة على استضافة هذه القمة المهمةً، في مثل هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات التغير المناخي.

تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد... ودور السعودية آراء تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد... ودور السعودية

ودعا، إلى العمل بشكل جاد على استجابة دولية مشتركة وفاعلة، وحشد جميع الجهود لمواجهتها، والأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة التي تواجهها الدول الأقل نمواً، ودعمها لمواجهة الآثار السلبية لسياسات التغير المناخي، دون إعاقة تنميتها المستدامة.

واستعرض جهود المملكة، ومبادراتها المحلية والدولية والإقليمية لمواجهة التحديات المناخية واستشعار رؤيتها 2030 لتلك التحديات من خلال جعل البيئة والتنمية المستدامة من الأهداف الرئيسية لها.

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