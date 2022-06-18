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السفارة السعودية بجورجيا: نقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من تبليسي

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السفارة السعودية بجورجيا: نقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من تبليسي

"تم نقلها لاستكمال علاجها بالمملكة"

العربية .نت - مريم الجابر

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قالت سفارة المملكة لدى جورجيا، إنها قامت أمس الجمعة بنقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجها.

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وأوضحت السفارة في تغريدة على تويتر: إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من وزير الخارجية، قامت السفارة أمس الجمعة الموافق 17 / 06 / 2022م، وبتنسيق مع وزارة الصحة بنقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجها، وتتمنى السفارة لها الشفاء العاجل.

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