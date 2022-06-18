السفارة السعودية بجورجيا: نقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من تبليسي
"تم نقلها لاستكمال علاجها بالمملكة"
قالت سفارة المملكة لدى جورجيا، إنها قامت أمس الجمعة بنقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجها.
وأوضحت السفارة في تغريدة على تويتر: إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من وزير الخارجية، قامت السفارة أمس الجمعة الموافق 17 / 06 / 2022م، وبتنسيق مع وزارة الصحة بنقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجها، وتتمنى السفارة لها الشفاء العاجل.
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