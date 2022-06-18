لأول مرة بالمملكة.. "الثقافة" تنظم مهرجان الأوبرا الدولي بالرياض
يتضمن المهرجان معرضاً خاصاً للأوبرا يحتوي على الفن الكلاسيكي والمقتنيات المرتبطة به
تنظم وزارة الثقافة مهرجان الأوبرا الدولي الذي سيقام للمرة الأولى في المملكة على مسرح أبوبكر سالم في منطقة رياض بوليفارد في الفترة من 18 - 20 يونيو الجاري، بمشاركة نجوم عالميين.
ويتضمن المهرجان معرضاً خاصاً للأوبرا يحتوي على الفن الكلاسيكي والمقتنيات المرتبطة به مثل الأزياء وتاريخ الأوبرا بآلاته الموسيقية، مع وجود شاشات تفاعلية تسمح للزوار بمعرفة الأعمال الأوبرالية والمؤدين والممثلين حول العالم.
⏳#مهرجان_الأوبرا_الدولي#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/EPn1DVIMTn— وزارة الثقافة (@MOCSaudi) June 14, 2022
ويوفر المعرض فرصة الاستماع لمقطوعات موسيقية أوبرالية قديمة ونادرة، من خلال مساحات وأماكن مخصصة، وتسليط الضوء على أهم مسارح الأوبرا الشهيرة.
ويقدم المهرجان العديد من ورش العمل التعليمية ستتناول موضوعات متعددة من أهمها: غناء الأوبرا "شرح نظري وعملي على آلية إصدار الأصوات في هذا الفن" والتعريف بالأوركسترا، وتاريخ الآلات الموسيقية، وتاريخ الأوبرا، وورشة في العزف على البيانو.
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