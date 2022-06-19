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الرياض.. الاحتفال بالسينما الإيطالية بمهرجان "الفيلم الأوروبي"

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احتفال السفارة الايطالية في السعودية بالمشاركة
احتفال السفارة الإيطالية في السعودية بالمشاركة

الرياض.. الاحتفال بالسينما الإيطالية بمهرجان "الفيلم الأوروبي"

العربية.نت - الرياض

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عبرت السفارة الإيطالية في السعودية عن سعادتها بمشاركتها كشريك في الدورة الأولى من مهرجان الفيلم الأوروبي، والذي ينعقد في مدينة الرياض.

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وقال السفير الإيطالي في السعودية: "نحن سعداء جدًا لمشاهدة هذا الازدهار في صناعة الأفلام بالسعودية، والتي تفتح آفاقًا جديدة للسينما الإيطالية، ليستمتع بها الجمهور السعودي المتزايد والعاشق للأفلام، فنحن نؤمن بشدة بأن الثقافة هي وسيلة لجمع الأمم والشعوب معًا، كما نهدف بعرض الجوانب والوسائل المختلفة التي تتميز بها السينما الإيطالية في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال Fare Cinema والذي يعتبر جزءًا من مهرجان الفيلم الأوروبي بالرياض، وأنا على يقين بأن تلك الفعالية سوف تقودنا إلى مستوى آخر من التعاون الثقافي الإيطالي السعودي".

من جهتها، قالت رؤى المدني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصور العربية: "نتشرف بشدة للمشاركة في الاحتفال بالسينما الإيطالية هنا بمدينة الرياض، وخلق تبادل ثقافي بين البلدان، كما نشعر بسعادة كبيرة بمواصلة العمل المشترك الوثيق مع Green Film ولجنة ترينتينو السينمائية لتمهيد الطريق لصناعة صديقة للبيئة، وفي المستقبل سوف نقوم بعمل معارض وفعاليات لصنّاع الأفلام الإيطاليين المميزين في المستقبل القريب".

ويتضمن مهرجان الفيلم الأوروبي فيلم My Brother Chases Dinosaurs للمخرج الإيطالي ستيفانو تشيباني، كما ترحب الرياض بالسيناريست الإيطالي والفنان الشاب الموهوب جاكومو ماتزريول، والذي سيعقد ورشة عمل مع المواهب السعودية الشابة، كما سيتم انعقاد حلقة نقاشية خاصة لمبادرة Green Film، بمشاركة ألبرتو باتتوتشي ولجنة ترينتينو السينمائية.

المهرجان يعتبر بمثابة تعاون وثيق بين وفد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الصور العربية، كما يحدث بالتزامن مع المهرجان العالمي Fare Cinema، والذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية، والتعاون الدولي لإيطاليا، وشبكة السفارات الإيطالية، والقنصليات والمعاهد الثقافية، بالتعاون مع وزارة الثقافة الإيطالية، والرابطة الإيطالية للصناعة السينمائية والسمعية البصرية، ووكالة التجارة الإيطالية، وستديوهات شينشينتا للأفلام، وإيطاليا للأفلام للإنتاج السينمائي والسمعي والبصري، ولجان السينما الإيطالية، وأكاديمية السينما الإيطالية، و جوائز ديفيد دي دوناتيلو وبينالي فينيسيا.

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