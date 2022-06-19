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القبض على مقيم مصري اعتدى على آخر في السعودية

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الأمن العام السعودية الشرطة

القبض على مقيم مصري اعتدى على آخر في السعودية

دبي - العربية.نت

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أعلنت السلطات السعودية، السبت، توقيف مقيم مصري "اعتدى بالضرب" على مواطن سعودي يعمل في مقهى في مدينة الخرج وسط البلاد.

وأفاد الأمن العام على تويتر أن شرطة محافظة الخرج ألقت القبض على مقيم مصري ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على مواطن سعودي يعمل في محل تجاري.

وأضاف أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن المقيم يعمل في أحد تطبيقات التوصيل ووقع الشجار نتيجة خلاف على أفضلية الخدمة.

كما أضاف أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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