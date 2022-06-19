القبض على مقيم مصري اعتدى على آخر في السعودية

أعلنت السلطات السعودية، السبت، توقيف مقيم مصري "اعتدى بالضرب" على مواطن سعودي يعمل في مقهى في مدينة الخرج وسط البلاد.
شرطة محافظة الخرج تقبض على مقيم اعتدى بالضرب على آخر. pic.twitter.com/WMez81FKag— الأمن العام (@security_gov) June 17, 2022
وأفاد الأمن العام على تويتر أن شرطة محافظة الخرج ألقت القبض على مقيم مصري ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على مواطن سعودي يعمل في محل تجاري.
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وأضاف أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن المقيم يعمل في أحد تطبيقات التوصيل ووقع الشجار نتيجة خلاف على أفضلية الخدمة.
كما أضاف أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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