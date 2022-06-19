تساؤلات حجاج الداخل تجيب عليها وزارة الحج السعودية

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الداخل، أنه لا يمكن التعديل على الباقات، أو إضافة مرافقين بعد الترشيح للحج، ويمكن إدارة الحجز عبر الاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إلغاؤه.
وأوضحت أن من تم ترشيحه على باقة مختلفة عن الباقات المفضلة مسبقاً، بصفة كافة الباقات المتوفرة في المفضلة لم تكن متاحة، فقد تم الترشيح من خلال القرعة الإلكترونية حسب الباقات المتاحة، وبالإمكان إتمام الطلب أو رفضه.
كما أوضحت أنه تسهيلا للحجاج القادمين، سيكون آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة هو 24 ذو القعدة، وستتم إتاحتها مرة أخرى بتاريخ 20 ذو الحجة، بعد انتهاء موسم الحج.
وأكدت الوزارة، اشتراط استكمال التحصين بأحد لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة لأداء الحج، مشيرةً أنه في حال لم يحصل على اللقاح يستبعد من القرعة.
وقالت "بالإمكان التعرف على الحملة من خلال الاستعلام عن الطلب من خلال المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة، أو من خلال تطبيق اعتمرنا، ولفتت أن الحالات التي لم يتم قبول طلبات المحرم، فهو بسبب عدم استيفائه أحد شروط التسجيل لحج عام 1443هـ، ويمكن إدارة الحجز بالاستعلام عن الباقة، وتأكيد الحجز أو إلغاؤه ولا يمكن التعديل على الباقات".
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