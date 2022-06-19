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جمل صغير يتبختر داخل منزل في السعودية.. فيديو غريب

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جمل صغير يتبختر داخل منزل في السعودية.. فيديو غريب

العربية.نت – نادية الفواز  

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بمشيته متبختراً بين الأثاث في منزل، خطف جمل صغير الأضواء والأنظار بعد انتشار فيديو يظهر الواقعة.

فقد نشر نادي الإبل في السعودية على حسابه الرسمي في تويتر، مقطعاً مصوراً يظهر جملاً صغيرا يتجول في أرجاء أحد المنازل في السعودية.

وأوضح أن صاحبة الجمل، فتاة صغيرة قررت تربيته في منزل عائلتها بعدما تعلّقت به وأحبته.

مؤيد ومعارض

ورغم إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل، أثار المقطع ردود أفعال واسعة بين مؤيد ومعارض.

فبعض المعلقين أبدوا إعجابهم بمنظر الحيوان الصغير اللطيف، وأثنوا على فكرة تربيته في المنازل بدلا عن القطط والكلاب، في حين اعترض آخرون على حبس سفينة الصحراء بين جدران اسمنتية بعيداً عن أجوائه الطبيعية.

إلى ذلك طالب المعترضون بإعادته إلى الصحراء لينمو نموا طبيعياً في أجوائه وبيئته.

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