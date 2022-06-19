هكذا تأهبت وزارة البيئة السعودية لموسم الحج

بدأت 7 فرق تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، العمل في منافذ العاصمة المقدسة، عبر كوادر متخصصة من الأطباء البيطريين ومساعدين بيطريين وإداريين، على مدار الساعة، وذلك للتأكد من سلامة ومصدر الأغنام، بالإضافة إلى 4 فرق بيطرية ميدانية في أسواق الأنعام، والطوارئ، والمساندة، وإمارة منطقة مكة المكرمة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي لـ"العربية.نت"، أن هذه الفرق تتمركز في الكعكية والشميسى القديم، وكذلك في النوارية والهدا والبهيتة والجعرانة والحسينية.

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وأضاف "تعمل الفرق البيطرية على فحص المواشي بيطريًا، ورصد المخالفات الخاصة بنظامي الزراعة والرفق بالحيوان، والتأكد من الشهادات الصحية الصادرة من المكاتب والفرق البيطرية المساندة، وتسجيل أعداد المواشي المفسوحة على منصة أنعام، كما هناك 14 فرقة للمساهمة في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج باستخدام الأجهزة المناسبة والصديقة للبيئة".

فحص العينات

وقال إن هناك مختبرا يعمل على فحص العينات من الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، للتأكد من سلامتها ومأمونيتها، والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافةً إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك دعم وكالة الثروة الحيوانية في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية بمنطقة مكة المكرمة.

طلب السوق المحلي للمواشي

كما أوضح أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطتها لتغطية طلب السوق المحلي للمواشي خلال موسم الحج للعام الحالي، حيث فسحت محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 560000 رأس من الماشية حتى الآن، ومن المتوقع وصول ما يزيد عن 800 ألف رأس من الأغنام خلال الأسبوعين القادمين.

وأشار إلى أن الإرساليات الحيوانية المفسوحة الواردة للسعودية عن طريق ميناء جدة الإسلامي، بلغت حوالي 560000 رأس من الماشية، وبلغت فسوح الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" 77866 رأسا من الماشية.