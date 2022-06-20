الخطوط السعودية: انزلقت إحدى طائراتنا بالفلبين ولا إصابات

أكدت الخطوط السعودية أن طائرتها من طراز بوينغ 777 المتجهة من الرياض إلى مانيلا عبر الرحلة رقم SV862، اليوم الاثنين، وبعد هبوطها بسلام في مطار نينوي أكينو الدولي بالعاصمة الفلبينية، انزلقت خارج المسار المؤدي إلى الصالة وتوقفت في المنطقة الرملية.

وأوضحت في بيان أنه تم إنزال كافة الركاب وطاقم الطائرة من دون حدوث أي إصابة.

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كما بينت أنه تم نقل الطائرة إلى موقفها بالصالة، وهي تخضع الآن للتقييم الفني لدى الجهات المختصة استعداداً لعودتها للخدمة بعد التأكد التام من سلامتها.