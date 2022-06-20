الفنانة السعودية سوسن البهيتي تشعل "الأوبرا الدولي"

انطلقت السبت الأمسية الغنائية الأولى من مهرجان "الأوبرا الدولي"، الذي تنظمه وزارة الثقافة، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد الرياض.

وقد أحيت الأمسية الفنانة الأوبرالية السعودية سوسن البهيتي والفنان الأوبرالي المالطي جوزيف كاليها.

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فقرات موسيقية عريقة

كما أدت البهيتي مجموعة من الأعمال الأوبرالية الشهيرة كمقطوعة "Habanera" التي كتبها الموسيقي جورج بيزيه عام 1875، وكذلك معزوفة "أو ميو بابينو كارو".

كذلك أطربت الجمهور بفقرات موسيقية عريقة من أوبرا "شمشمون ودليلة"، واسترجعت ذكرى المؤلف الموسيقي الشهير موزارت من خلال أوبرا "زواج فيغارو"، مختتمة بأغنية من موسيقى الفيلم الإيطالي الشهير "سينما باراديسو".

أعمال موسيقية أصيلة

فيما قدم كاليها أعمالاً موسيقية أصيلة، كمقطوعة للمؤلف الموسيقي الروسي سبيندياريان، ومقطوعة "Risvegliati, amore" إضافة لأوبرا "Valse triste" للموسيقي جان سيبيليوس الذي ألفها عام 1904.

وأشجت الفرقة الألمانية المعروفة "berlin kammerphilharmonie" الجمهور، من خلال مقطوعات موسيقية مميزة، كمعزوفة "لفصول الأربعة" للموسيقار فيفالدي.

يذكر ان المهرجان الذي يقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية خلال المدة من 18 إلى 20 يونيو ويشهد مشاركة أوبراليين عالمين يأتي بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية 2030.