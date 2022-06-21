السفارة السعودية تنشر مقطع فيديو لزيارة الملك عبد الله لمصر

في لقطات احتفائية بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سلطت سفارة المملكة العربية السعودية، الضوء على دعم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - لمصر في عام 2014، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مصر.

#فيديو| "إن مصر العروبة والإسلام أحوج ما تكون إلينا في يومها هذا من أمسها لتتمكن من الخروج من نفق المجهول إلى واقع يشد من أزرها وقوتها وصلابتها في كل المجالات" - الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في عام ٢٠١٤م #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر#محمد_بن_سلمان_في_مصر pic.twitter.com/bVTJbmBTyl — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) June 20, 2022

ونشرت سفارة المملكة بمصر مقطع فيديو يوثق حديث الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – وقتها، حيث قال: "إن مصر العروبة والإسلام أحوج ما تكون إلينا في يومها هذا من أمسها لتتمكن من الخروج من نفق المجهول إلى واقع يشد من أزرها وقوتها وصلابتها في كل المجالات".