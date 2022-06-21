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السفارة السعودية تنشر مقطع فيديو لزيارة الملك عبد الله لمصر

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الملك عبدالله بن عبدالعزيز

السفارة السعودية تنشر مقطع فيديو لزيارة الملك عبد الله لمصر

نشرت السفارة فيديو يوثق حديث الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – وقتها

العربية .نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

في لقطات احتفائية بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سلطت سفارة المملكة العربية السعودية، الضوء على دعم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - لمصر في عام 2014، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مصر.

ونشرت سفارة المملكة بمصر مقطع فيديو يوثق حديث الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – وقتها، حيث قال: "إن مصر العروبة والإسلام أحوج ما تكون إلينا في يومها هذا من أمسها لتتمكن من الخروج من نفق المجهول إلى واقع يشد من أزرها وقوتها وصلابتها في كل المجالات".

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