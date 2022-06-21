السفارة السعودية تنشر مقطع فيديو لزيارة الملك عبد الله لمصر
نشرت السفارة فيديو يوثق حديث الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – وقتها
في لقطات احتفائية بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سلطت سفارة المملكة العربية السعودية، الضوء على دعم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - لمصر في عام 2014، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مصر.
#فيديو| "إن مصر العروبة والإسلام أحوج ما تكون إلينا في يومها هذا من أمسها لتتمكن من الخروج من نفق المجهول إلى واقع يشد من أزرها وقوتها وصلابتها في كل المجالات" - الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في عام ٢٠١٤م #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر#محمد_بن_سلمان_في_مصر pic.twitter.com/bVTJbmBTyl— السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) June 20, 2022
ونشرت سفارة المملكة بمصر مقطع فيديو يوثق حديث الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – وقتها، حيث قال: "إن مصر العروبة والإسلام أحوج ما تكون إلينا في يومها هذا من أمسها لتتمكن من الخروج من نفق المجهول إلى واقع يشد من أزرها وقوتها وصلابتها في كل المجالات".
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