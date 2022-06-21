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بعد مصر.. الأردن ثاني محطات الأمير محمد بن سلمان

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

بعد مصر.. الأردن ثاني محطات الأمير محمد بن سلمان

سيبحث "خلال زيارة الأردن عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات بشتى المجالات"

دبي - العربية.نت

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يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار الملكة علياء الدولي في زيارة للأردن، قادما من مصر.

وبحسب الإعلام الأردني، فإن الأمير محمد بن سلمان سيقضي ليلته في الأردن قبل المغادرة.

وأضاف أن ولي العهد السعودي سيبحث "خلال الزيارة عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات في شتى المجالات".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وجاءت زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر، اليوم الثلاثاء، في إطار جولته التي ستشمل أيضا الأردن وتركيا.

ولي العهد السعودي يبدأ جولة تشمل مصر والأردن وتركيا السعودية ولي العهد السعودي يبدأ جولة تشمل مصر والأردن وتركيا

وتضمنت زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر توقيع عدد من الاتفاقيات، وإبرام صفقات بين القطاع الخاص في البلدين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

يذكر أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر هي الزيارة الرابعة خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعت الأمير محمد بن سلمان بالرئيس السيسي.

وكان بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي قال: "إن ولي العهد السعودي، وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقا من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا)، حيث سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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