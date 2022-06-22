لجنة عشوائيات جدة تبدأ إزالة 7 أحياء.. وهذه التفاصيل
هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى للتطوير والتي تشمل إزالة 32 حياً عشوائياً
أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة - غرب السعودية - مواصلة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، حيث شرعت بعد شهر رمضان في إزالة 7 أحياء من أصل 12 حيا المتبقية وهي أحياء: بني مالك، الورود، مشرفة، الجامعة، الروابي، العزيزية، والرحاب.
وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق عن تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في عدد من الأحياء وهي: المنتزهات، قويزة، العدل والفضل، أم السلم، ك14 الشمالي، وسيجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية حسب الخطة التنفيذية المعلنة سلفاً.
يذكر أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل 32 حيا عشوائيًا، حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولا لمرحلة لإزالة الكاملة للأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حيا عشوائيًا.
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