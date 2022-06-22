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  المساحة الجيولوجية السعودية تحصل على شهادة الترخيص البيئي

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هيئة المساحة الجيولوجية
هيئة المساحة الجيولوجية

المساحة الجيولوجية السعودية تحصل على شهادة الترخيص البيئي

الرخصة تدعم عمل الهيئة الفني في تقديم خدمة الاستشارات البيئية وإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لعملائها في كافة القطاعات

العربية.نت - نادية الفواز

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منح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ترخيص تقديم الخدمات الاستشارية ودراسات تقييم الأثر البيئي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية نظير اهتمامها وحرصها في المحافظة على البيئة واستدامتها، وكذلك أعمالها التي تخدم القضايا البيئية وإسهامها في زيادة الوعي المجتمعي عن دور المعلومات الجيولوجية في إدارة الأنظمة البيئية لخدمة التنمية المستدامة للمجتمع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن مركز الجيولوجيا التطبيقية في الهيئة حصل على رخصة الترخيص البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لمدة 3 سنوات حيث تصنف الهيئة في هذا المجال ضمن مراكز الأبحاث الحكومية المعتمدة.

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وبيّن أن هذه الرخصة تدعم عمل الهيئة الفني في تقديم خدمة الاستشارات البيئية وإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لعملائها في كافة القطاعات، حسب اللوائح والاشتراطات المتبعة في نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

وأفاد أبا الخيل أن الخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب هذه الرخصة وفق نطاق عمل مهام مراكز الأبحاث الحكومية حيث يمكن للهيئة إعداد وتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي للفئة الثانية والثالثة بالإضافة إلى إعداد دراسات التدقيق البيئي للفئة الثانية والثالثة وأيضًا إعداد خطط الإدارة البيئية والتقارير البيئية الدورية أو الذاتية، وكذلك تقديم الاستشارات البيئية، كما يمكنها القيام بأعمال المسح الميداني والتدقيقي البيئي وإعداد أعمال المسوحات البحرية والساحلية (في ما يخص الجانب البيئي ودراسات إعادة التأهيل ومعالجة التربة الملوثة).

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