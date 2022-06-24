.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو من منفذ الوديعة.. استقبال أكثر من 2000 حاج يمني

  • الخط

فيديو من منفذ الوديعة.. استقبال أكثر من 2000 حاج يمني

العربية.نت – هاني الصفيان

نشر في: آخر تحديث:

استقبلت السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي أكثر من 2000 حاج يمني، وهو الفوج الأول من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من اليمن، حيث انتهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

الغذاء والدواء: 12 لغة لتوعية الحجاج بسلامة المنتجات الغذائية السعودية الغذاء والدواء: 12 لغة لتوعية الحجاج بسلامة المنتجات الغذائية

واستقبل الحجاج في المنفذ بموقع "استراحة الحجاج" وقدمت لهم سبل الراحة والضيافة من الوجبات والمشروبات، إضافة إلى توافر عيادة صحية، تتوافر فيها كافة سبل الراعية الطبية الأولية.

فيما يتوجهون بعد ذلك إلى مكة عبر حافلات بمتابعة وإشراف الجهات المعنية.

وتنفذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير، راجية الله لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحذير ألماني من آثار كارثية لنقص إمدادات الغاز الروسي تحذير ألماني من آثار كارثية لنقص إمدادات الغاز الروسي
اكتشف المزيد