فيديو من منفذ الوديعة.. استقبال أكثر من 2000 حاج يمني

استقبلت السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي أكثر من 2000 حاج يمني، وهو الفوج الأول من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من اليمن، حيث انتهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

واستقبل الحجاج في المنفذ بموقع "استراحة الحجاج" وقدمت لهم سبل الراحة والضيافة من الوجبات والمشروبات، إضافة إلى توافر عيادة صحية، تتوافر فيها كافة سبل الراعية الطبية الأولية.

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فيما يتوجهون بعد ذلك إلى مكة عبر حافلات بمتابعة وإشراف الجهات المعنية.

وتنفذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير، راجية الله لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.