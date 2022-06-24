السعودية.. اقتصار أداء العمرة على الحجاج 25 يوما

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه ابتداءً من اليوم الجمعة 25 ذي الحجة، سيكون أداء العمرة مقتصر على الحجّاج فقط، وسيتاح الحجز لأداء مناسك العمرة مجددًا عبر تطبيق اعتمرنا‬، يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة 1443هجرية، وذلك تسهيلا لضيوف الرحمن وتخفيفاً عليهم وحفاظاً على سلامتهم.

فيما يتواصل توافد حجاج بيت الله الحرام هذه الأيام إلى مكة المكرمة لأداء مناسك حج هذا العام، وسط خدمات كبيرة تقدمها القطاعات الحكومية المعنية والأهلية بالحج لحجاج بيت الله الحرام.

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وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد حدثت الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ، ونصت الاشتراطات على أنه يجب على جميع شركات الطيران بنقل مسافرين قادمين إلى المملكة لغرض أداء الفريضة لعام 1443هـ الالتزام والتقيد بالإجراءات التالية: أن يكون المسافر أقل من (65) عامًا ميلاديًا، وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد_19) المعتمدة في وزارة الصحة، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد_19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية.