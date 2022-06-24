تعرف على تحديثات سفر السعوديين إلى تايلاند

أعلنت سفارة السعودية في تايلاند، اليوم الجمعة، تحديث إجراءات السفر إلى تايلاند وصدور توجيه بشأن جدري القرود، وذكرت أن الإجراءات المحدّثة ستطبق من شهر يوليو المقبل، وتتمثل بالنسبة للمسافرين الملقحين في الحصول على تأشيرة من السفارة التايلاندية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة أو تأشيرة عند الوصول صلاحيتها 14 يوماً، بجانب الحصول على تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة، وشهادة تطعيم بلقاح كوفيد-19 جرعتين أو أكثر معتمدة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى طباعة جميع المستندات لتقديمها عند الوصول.

وشددت على المسافرين غير الملقحين بضرورة الحصول على تأشيرة من السفارة التايلاندية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة أو تأشيرة عند الوصول صلاحيتها 14 يوماً، بجانب تقديم نتيجة اختبار RT-PCR سلبية خلال 72 ساعة من مغادرة جهة القدوم.

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ونوهت بأن السلطات في تايلاند شددت على القادمين إليها بضرورة الاحتفاظ ببطاقة تحذير صحية صادرة من وزارة الصحة العامة التايلاندية، مضيفة أنه في حال معاناة الفرد من الحمى، والقشعريرة، والصداع، والتهاب الحلق، وآلام العضلات، وآلام الظهر، والإرهاق، وتورم الغدد الليمفاوية، مع طفح جلدي أو آفات حويصلية، في غضون 21 يومًا من الوصول إلى تايلاند، فيجب على الفرد طلب العناية الطبية فورًا من أي مستشفى أو عيادة قريبة وإبلاغ الطبيب بتاريخ السفر إلى أي منطقة مصابة بجدري القرود.

كما أكدت أن المعلومات الخاصة بتاريخ السفر والأعراض وتاريخ المغادرة وتاريخ الوصول واسم مكان الإقامة سيساعد الطبيب في إعطاء التشخيص الصحيح للمرض والعلاج الفوري، داعية إلى الاتصال بقسم السيطرة على الأمراض على الخط الساخن 1422 أو على الرقم 0973156850 حتى يمكن تقديم المساعدة المناسبة.