في اللحظة الحاسمة.. سعودي ينقذ ركاب طائرة من كارثة

تمكن موظف سعودي بمطار جدة من إنقاذ طائرة وركابها من حريق كاد أن يؤدي إلى تحطمها، وتم تكريمه من قبل سلطات المطار.
في التفاصيل، فقد تم تكريم موظف الخدمات الأرضية بمطار الملك عبد العزيز بجدة أحمد الرفاعي، تكريما "لتجاوبه وتصرفه السريع الذي ساهم بإنقاذ حياة الركاب في لحظة حرجة". وفق ما نقلت وسائل إعلام سعودية.
وكانت النيران قد اشتعلت بشكل مفاجئ بعجلات طائرة إفريقية من طراز إيرباص في جدة خلال شهر إبريل، بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل والاحتكاك أثناء الهبوط، وكانت قد وصلت الطائرة إلى ساحة الانتظار.
فيما بدأ الركاب بالفعل بالخروج من الطائرة، حين هرع الرفاعي لإخماد الحريق بسرعة كبيرة باستخدام "طفاية الحريق".
وقال الرفاعي: "أنا مدرك لخطورة الوضع، لكن أي شخص كان سيفعل الشيء ذاته لو كان مكاني. والحمد لله أنني تمكنت من إخماد الحريق في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى".
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