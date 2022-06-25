أخضر التايكوندو يحصد 3 ميداليات بالصراع الآسيوي الكبير

حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، أول ميدالية برونزية في تاريخ اللعبة في وزن 53 كلغ في منافسات بطولة آسيا 25 للتايكوندو التي انطلقت أمس الجمعة بمدينة تشنشون بكوريا الجنوبية.

وصلت المربع الذهبي

وتجاوزت أبو طالب في دور الـ 16 لاعبة منتخب طاجكستان، كما فازت على السنغافورية في دور الثمانية، لكنها خسرت في دور الأربعة من لاعبة منتخب أوزباكستان المصنفة الأولى بعد أن ظهرت بأداء قوي ومشرف، فيما بدلت أخطاء الحكم تفوقها إلى خسارة.

مادة اعلانية

كما حقق اللاعب فهد السميح المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 54 بعد تأهله لدور الـ 16 بفوزه على لاعب المنتخب الياباني في دور الثمانية قبل أن يخسر في نصف النهائي من بطل العالم السابق لاعب منتخب كوريا بأداء مميز.

افتتاح الميداليات

وكان اللاعب علي المدلي قد افتتح ميداليات المنتخب السعودي بتحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات البومسي لفئة الفردي تحت 50 سنة ضمن منافسات اليوم الافتتاحي لبطولة آسيا السابعة للبومسي.

وكان بمقدور المنتخب السعودي زيادة الغلة من الميداليات في صراع البومسي غير أن إصابة اللاعب محمد العباس وجعفر المصطفى بفيروس كورونا حرمهما من المنافسة رغم تواجدهما مع البعثة في كوريا.

بدوره، رفع رئيس بعثة المنتخب السعودي ورئيس الاتحاد العميد شداد العمري التهنئة للقيادة السعودية. وقال إنه كان من الممكن تحقيق مراكز متقدمة، "لكن الظروف التي صاحبت اللاعبين بعد تعرض البعض لفيروس كورونا أفقدتنا الفرصة".