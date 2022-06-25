الكاظمي يصل جدة والأمير محمد بن سلمان في استقباله

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى جدة مساء السبت.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل رئيس وزراء ⁧#العراق⁩ "مصطفى الكاظمي" الذي بدأ زيارة رسمية لـ #السعودية pic.twitter.com/a8K3PVb8jt — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 25, 2022

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كما كان في الاستقبال وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".