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سفارة أميركا: السعودية تعود للفضاء بالتعاون مع ناسا

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تغريدة السفارة الأميركية

سفارة أميركا: السعودية تعود للفضاء بالتعاون مع ناسا

العربية.نت - مريم الجابر

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كشفت السفارة الأميركية بالرياض عن وجود تعاون بين السعودية ووكالة ناسا، للعودة للفضاء في القريب العاجل، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030.

واحتفت السفارة بالذكرى الـ37 لهبوط مكوك الفضاء الأميركي ديسكفري في قاعدة إدواردز الجوية بولاية كاليفورنيا بعد رحلة استغرقت 7 أيام، والذي كان من ضمن روادها الأمير سلطان بن سلمان، كأول عربي مسلم يطير على متن هذه الرحلة في عام 1985م.

طاقم المكوك ديسكفري

وحمل المكوك ديسكفري طاقمًا من 7 رواد هم قائد الرحلة "دانيال براندنشتاين"، ومعاونه "جون كرايتون"، والعلماء، "جون فابيان"و"ستيفن ناغل" و"شتنون لوسيد"، واختصاصي الحمولة الفرنسي "باترياك بوردي"، إضافة إلى الأمير سلطان بن سلمان.

مكالمة تاريخية

وقد أجرى الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، في 23 يونيو اتصالًا هاتفياً مع رائد الفضاء الأمير سلطان، استمر لبضع دقائق نقلته شبكات التلفزيون في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي.

وهبط المكوك ديسكفري في 24 يونيو في قاعدة إدواردز الجوية في ولاية كاليفورنيا بعد رحلة استغرقت 7 أيام وساعة واحدة و38 دقيقة دار خلالها المكوك 111 مرة حول الأرض.

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