جائزة أفضل قيادية بالتحول الرقمي لوكيلة الشؤون الإسلامية

حققت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية جائزة أفضل امرأة قيادية في مجال التحول الرقمي، والتي فازت بها سعادة وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي المكلفة الدكتورة ليلي بنت حمد القاسم، وذلك في النسخة الثانية عشرة من المؤتمر الإقليمي للتحول الرقمي الذي أقيم بدبي، والهادف إلى دعم وتحفيز التحول الرقمي، ويستهدف المنظمات الحكومية والقطاعات الأخرى والأفراد، وبرعاية كبرى شركات التقنية IBM.

وقد استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمكتبه بالوزارة يوم أمس الدكتورة ليلي القاسم، وهنأها بحصولها على الجائزة كقيادية متميزة في التحول الرقمي، مبيناً أن الوزارة وبدعم القيادة الرشيدة تسعى جاهدة لتقديم كافة خدماتها ضمن التحول الرقمي ومواكبة رؤية المملكة 2030.

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من جانبها، شكرت الدكتورة ليلى القاسم الوزير على دعمه ومساندته ومتابعته لكافة أعمال ومناشط الوزارة محلياً ودولياً، والتي أثمرت بتحقيق هذه الجائزة، مؤكدة أن الثقة والدعم الذي يوليه الوزير لكافة منسوبي الوزارة هو الحافز لتحقيق المنجزات الوطنية والدولية.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية حصلت على جائزتين دولية الجائزة الأولى هي جائزة الريادة في الذكاء الاصطناعي (الفئة الأولى - الريادة في الذكاء الاصطناعي الحكومي للجهات التي أحدثت تغييرات إيجابية في ذات المجال) في معرض الرياض الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية 2022 المنعقد بالرياض خلال الفترة ما بين 22 و24 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء قطاعات التقنية في الشركات الحكومية والخاصة المحلية والعالمية.

والجائزة الثانية جائزة الشرق الأوسط الـ 27 لتميز الحكومة والمدن الذكية في فئة تميز المحتوى الإلكتروني، وهذه هي الجائزة الثانية التي تحصدها الوزارة عن تطبيقها تعليم الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والبيئات لخدمة الحجاج والمعتمرين.

يأتي تحقيق القاسم للجائزة تتويج للجهود الحثيثة التي يبذلها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تمكين المرأة في المناصب القيادية في وزارة الشؤون الإسلامية، حيث كلفت كأول وكيلة في تاريخ وزارة الشؤون الإسلامية منذ إنشائها قبل 24 عاماً.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الذي عقد بالإمارات في دورته الحالية شمل خبراء وقادة للتحول الرقمي حول العالم، وسيعقد دورته القادمة في السعودية في العاشر من شهر أغسطس القادم.