مصر تحتضن حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبدالعزيز للترجمة في أكتوبر

أعلنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن إقامة حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دروتها العاشرة، وذلك في رحاب مكتبة الإسكندرية بمصر خلال شهر أكتوبر 2022.

ورفع المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، رئيس مجلس أمناء الجائزة فيصل بن معمَّر، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الدعم والرعاية التي تجدها المكتبة والتوجيه بإقامة حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في مصر.

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يشار إلى أن مكتبة الملك عبد العزيز العامة أعلنت مؤخرًا عن أسماء الفائزين بجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة 1443هـ- 2021، حيث قرَّر مجلس أمناء الجائزة بعد استعراض تقرير اللجنة العلمية، منح الجائزة للفائزين بها في فروعها الستة.

وتعد جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، أحد مشروعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة التي أطلقتها في أكتوبر 2006، وهي جائزة عالمية تقديرية تمنح للأعمال المترجمة من اللغة العربية وإليها. وجاء اختيار مكتبة الإسكندرية لإقامة حفل الجائزة في دورتها العاشرة، نظرًا لتاريخها الثقافي العريق الذي يعود إلى عصور الحضارات القديمة، ولدورها المعرفي المؤثر عربيًا وعالميًا.

وقامت الجائزة بعقد دوراتها السابقة في عواصم عالمية بدأت من الرياض ثم الدار البيضاء ثم باريس ثم بكين ثم برلين ثم ساوباولو ثم جنيف ثم طليطلة ثم الرياض.