مواطن سعودي يحكي لـ"العربية.نت" قصة عرس في باكستان

من محافظة "طريب" جنوب السعودية إلى وادي سوات شمال غرب باكستان، انطلق المواطن ناصر آل ناجع للاحتفاء بزواج صديقه الباكستاني خليل حبيب، حيث وثق هذه اللحظات على "تويتر" وأثار إعجاب المتابعين.

خلف هذه الزيارة حكاية مودة عميقة بدأت من عمل والد خليل حبيب 15 عاماً في طريب بمكتب الدعوة وتوعية الجاليات، ليندمج أبناء هذا الباكستاني مع المجتمع السعودي.

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من العرس

في حوار آل ناجع مع "العربية.نت"، يذكر أن خليل وأخوته أضحوا يتحدثون العربية بفصاحة وطلاقة.

وأوضح أن هذه الأسرة خير سفير لبلدها، مما جعله يشد الرحال برفقة صديقيه ناحية العرس المقام في وادي سوات.

وأضاف: "أفصح خليل عن مسرته حين عرف بقدومنا، وذهبنا قبل الحفل بيومين ووجدنا ترحيبا واحتفاء وكرما من الجميع وأخذونا في جولة سياحية".

واختار العريس بوصفه من قبيلة باكستانية أن يتزين ضيوفه السعوديون بالزي الوطني الرسمي ويمارسون موروثهم في الأعراس.

وقدّم آل ناجع وأصحابه هدايا عديدة، وقال: "لم أشعر أنني في بلد غريب، في ظل وجود مشتركات ثقافية بين المجتمع السعودي والباكستاني، وهناك سمعت كلمات الترحيب التي نقولها في أعراس السعودية".

وأشار إلى أن العاملين الباكستانيين الذين سبق لهم العمل في السعودية تعاملوا معه بكرم مضاعف وطلبوا استضافته.