رسوم ونقوش صخرية للحصان العربي بمنطقة حائل
رسم صخري جميل للحصان العربي في أحد جبال منطقة حائل وهو جبل عرنان الشهير بالأشعار العربية القديمة
كشف الباحث عن الرسوم والنقوش الصخرية أحمد النغيثر عن وجود رسم صخري جميل للحصان العربي في منطقة حائل، وقام بعرض الرسم، مبينا أنه قد وثق الموقع بالصور تأكيدا على حب الإنسان العربي للخيل.
وقال لـ"العربية.نت" إن الصورة موجودة في أحد جبال منطقة حائل، وهو جبل عرنان الشهير بالأشعار العربية القديمة.
وأوضح الباحث أنه في عام 2015 تم تسجيل الرسوم الصخرية بمنطقة حائل في راطا والمنجور وجبة، وهو رابع موقع يسجل في المملكة، وزاره الكثير من الرحالة مثل هوبر والين وقورماني وأوتنج.
وذكر الباحث أن المنظر لفرس يافع قوي، ونفذت هذه الرسمة على سطح كتلة صخرية، إلى جانب نص بالكتابة الثمودية، بطريقة الحز، وتم عمل تجديل لشعر الرأس والذيل وتمشيطه، وتؤرخ تلك الرسمة الصخرية إلى الفترة الثمودية نظراً لحفرها بجوار نقش ثمودي.
وهذا الموقع تم تسجيله في قائمة هيئة التراث بالسعودية نظرا لأهميته في توثيق علاقة البشر بالخيول في هذه البقعة من العالم.
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