السعودية تبحث تسهيل دخول مواطنيها إلى دول الشنغن دون تأشيرة

بحثت وزارة الخارجية السعودية، مع مسؤولين أوروبيين اليوم الأحد، ملف تسهيل دخول المواطنين السعوديين إلى دول الشنغن دون تأشيرة، والعمل على استيفاء الجوانب الفنية المتعلقة بذلك.

جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي، رئيس سياسة التأشيرات بالمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية ديمتري جيوتاكوس، وفريقه المعني بالحوار الفني، حيث استعرض الجانبان العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها.

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في السياق ذاته، عقد الفريق اجتماعاً في الرياض، برئاسة وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، وديمتري جيوتاكوس، ناقش الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المواطنين السعوديين إلى دول الشنغن دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وأكد الجانبان على الرغبة في تعميق التعاون والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي.