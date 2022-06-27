الصحة السعودية: أكثر من 169 ألف حاج تمت مناظرتهم

كشفت وزارة الصحة السعودية في جدة، أن إجمالي عدد الحجاج الذين جرى مناظرتهم عبر مراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بلغ ما يقارب من 169 ألف حاج وذلك منذ بداية موسم الحج وحتى يوم أمس الأحد.

وأضافت، أن الحجاج الذين تمت مناظرتهم حصلوا على اللقاحات اللازمة التي تشمل لقاحي شلل الأطفال والحمى الشوكية واللقاح الوقائي، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة للحجاج، و ذلك عبر الكاميرات الحرارية المتواجدة مع الفرق الطبية، مبينة أنه فيما يخص الجانب العلاجي لمراكز المراقبة الصحية بالمطار بلغ عدد المراجعين من الحجاج والعمالة الموسمية أكثر (2.900) مراجع، في حين تم تحويل حالة واحدة فقط إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

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وكانت صحة جدة، قد أكملت منذ وقت مبكر كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال وخدمة حجاج بيت الله الحرام في مراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي موسم حج هذا العام 1443هـ، وفق الخطة السنوية لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث تقدم صحة جدة كل الخدمات الصحية اللازمة لإنجاح خطتها لموسم الحج لهذا العام، وتحقيق أعلى مستوى من الأداء للخدمات الصحية للحجاج، وتقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة التسهيلات لضيوف بيت الله الحرام.

وقد أتمت إعداد كوادرها البشرية حيث بلغ عدد المكلفين لموسم حج هذا العام ما يقارب (400) ممارس صحي في 5 مراكز صحية هي صالة الحجاج و الصالة رقم 1 والصالة الشمالية و الجنوبية وصالة الترحيل، مهمتهم منع وفادة الأمراض المعدية داخل السعودية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للحجاج، كما تم دعم المركز بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة تجهيز كامل وحديث، إلى جانب دعم المراكز بكافة الأجهزة المتطورة، كما تم توفير وتجهيز غرف إنعاش قلبي رئوي عالية التجهيز وغرف عزل وعيادات طبية وغرف تنويم مرضى في الخمسة مراكز بالمطار.

وأشارت الصحة في جدة، أن العمل في المراكز الصحية قائم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر نوبات عمل للجميع، إلى جانب تجهيز عدد من الفرق للتدخل السريع في حال وجود حالات اشتباه بين الحجاج، كما تحرص الصحة في كل عام على رفع أقصى درجات التأهب والاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال إقامة عدد من الفرضيات لمواجهة كافة الاحتمالات لرفع جاهزية الفرق العلاجية و الوقائية.