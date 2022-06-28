بعد عامين.. هكذا عادت الحياة لمساكن الحجاج بمكة

دبت الحياة مجدداً في مساكن حجاج الخارج بمكة المكرمة بعد غياب عامين كاملين بسبب جائحة فيروس كورونا.

فقد شهدت هذه المساكن تقاطر ضيوف الرحمن من خارج السعودية عليها بعد أن كانت خالية طيلة العامين لتصبح المساكن والشوارع المحيطة بها في حركة دؤوبة طيلة اليوم.

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وجالت "العربية نت" بين هذه المساكن لترصد عودة حجاج بيت الله الحرام إليها من جديد فرحين بقدومهم لأداء مناسك الحج، حيث تزينت مساكن الحجاج بأعلام الدول وبعثات الحج.

بدوره، قال المستشار العقاري والمهتم في مجال الفنادق بمكة المكرمة فواز بدري لـ "العربية نت" إن المساكن المخصصة لإسكان الحجاج بمكة المكرمة استقبلت حجاج بيت الله الحرام من الخارج بعد غياب عامين.

وأضاف أن الفنادق والمساكن شهدت إقبالاً كبيرًا حول المنطقة المركزية كأفضل المناطق التي ينشدها الحجاج، كذلك منطقة العزيزية والمسفلة ومخطط البنك بالإضافة إلى الششة والعتيبية والجميزة والمعابدة وغيرها من المواقع.

كذلك أشار إلى أن مع عودة حجاج الخارج توشحت الشوارع وواجهات الفنادق والبنايات ومساكن الحجاج والأرصفة بأعلام الدول الإسلامية وبعثات وحملات الحج وتلونت بألوان هذه الأعلام التي ترفرف بها وباللوحات الإرشادية.