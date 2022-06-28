رئيس لجنة الحج: مليون حاج يؤدون الفريضة هذا العام

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، أنه وبسب جائحة كورونا سوف يؤدي فريضة الحج هذا العام مليون حاج، منهم 150 ألفاً من الداخل، و850 ألفاً من الخارج، لافتاً إلى وجود مشروع لتطوير البنية التحتية والمنطقة المحيطة بجبل الرحمة على مساحة 200 ألف متر مربع كمرحلة أولى، ويتضمن إنشاء مواقف عامة للحافلات والسيارات، إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، كذلك بدأ تنفيذ مشروع تطوير المخيمات بمشعر منى على مساحة نصف مليون متر مربع وتغطية ما نسبته 20% من المخيمات الحالية.

وأضاف الأمير أن وزارة الصحة هيأت 18 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة تفوق 3700 سرير، يساندها 171 مركزاً صحياً بالإضافة للمستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف، وفي جانب الكهرباء تم تنفيذ مشاريع لتعزيز الطاقة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال.

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وتابع: "بالنسبة للمياه فالمستهدف ضخ قرابة 20 مليون متر مكعب من المياه خلال شهر ذي الحجة".

كما أوضح أنه تم تجهيز 35 قطاراً سعة كل قطار 417 راكباً لنقل الحجاج بين مكة المكرمة وجدة بواقع 30 رحلة يومياً قابلة للزيادة، فيما سينقل قطار المشاعر 210 آلاف حاج، كما تم توفير 16 ألف حافلة حديثة لنقل 790 ألف حاج. وخلال جولته التفقدية على المشاعر المقدسة، زار أمير منطقة مكة المكرمة المشاريع التطويرية في المشاعر ومن أبرزها تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة وتطوير البنية التحتية بمشعر عرفات والخيام المطورة بمشعر منى، كما تفقد سموه الجاهزية بمشعر مزدلفة.

واستمع إلى شرح عن مشروع تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة بمساحة 200 ألف م2 والذي يحتوي على مواقع الجهات الحكومية وإنارة جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به وتطوير البنية التحتية بمسطحات خضراء ومنطقة مطاعم، كما استمع إلى شرح عن مركز الخدمات الشامل "تسليم" والذي يهدف إلى مراجعة واعتماد إجراءات عملية جاهزية المخيمات ورفع كفاءة التشغيل والخدمة وتقديم خدمات الحجاج، كما وقف ميدانيًا على مشروع تطوير المخيمات بمشعر منى، والتي تبلغ مساحتها 500 ألف م2.

في نهاية الجولة ترأس أمير منطقة مكة ⁧‫خالد الفيصل‬⁩ اجتماع ‏لجنة الحج المركزية بمشعر ‏مزدلفة، واستمع إلى شرح عن استعدادات الجهات لخدمة ضيوف الرحمن لحج عام 1443ه.

جاء ذلك لدى تفقده المشاعر المقدسة للوقوف عن كثب على الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن وترؤس اجتماع لجنة الحج المركزية بمشعر منى.