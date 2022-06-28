10 مستشفيات و82 مركزاً صحياً في مكة لخدمة الحجاج

أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي جاهزيته لموسم الحج باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة، لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى، وفق خطط تنظيمية تشرف عليها وزارة الصحة.

وأنهت 10 مستشفيات و82 مركزاً صحياً كافة الاستعدادات، لتنفيذ الخطط المعدة لموسم الحج والتعامل مع كافة الحالات وفق الإجراءات وآلية الصحية المتبعة في خطة الموسم.

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مراكز طوارئ

وتعمل ثلاثة مراكز طوارئ الحرم ومستشفى طوارئ الحرم ومستشفى أجياد للطوارئ كمنظومات داخل وبجوار المسجد الحرام على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل لتقديم الخدمات على مدار الساعة بجودة وإتقان عالٍ.

وسخر التجمع كافة الإمكانات لتجهيز الكوادر المدربة والإمكانيات والاحتياجات المطلوبة ورفع من أسرة وجاهزية غرف العنايات الحرجة لمواكبة أي طارئ، بالإضافة إلى تجهيز جميع مراكز الرعاية الصحية بعيادات طوارئ مجهزة وفقاً لمعايير وزارة الصحية.

انسيابية عالية

ويتم العمل بطريقة سلسة وانسيابية عالية بين جميع المراكز والمستشفيات التابعة للتجمع الصحي بمكة المكرمة لتقديم الخدمات الصحية بينهم، بحيث يتم قبول الحالات ونقلها بين المستشفيات، بحسب الحالة الطبية بأسرع الطرق، لضمان تقديم الرعاية الصحية في الوقت المناسب.

وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية المستشفى المتخصص في التعامل مع حالات الجلطات القلبية والدماغية، حيث يتم نقل الحالات له وفق الوقت المحدد عالميا للتعامل مع الجلطات وبأسرع الطرق من خلال إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة.

كما يقوم مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك فيصل ومستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى حراء العام ومستشفى ابن سينا ومستشفى أجياد ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفيات قطاع شمال مكة (خليص - الكامل) بالتعامل مع جميع الحالات من خلال أقسام الطوارئ المجهزة بكامل التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة، والتي تحتوي على وحدات مجهزة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للتجمع الصحي بمكة المكرمة د. حاتم العمري، على جاهزية الخدمات الصحية في مكة المكرمة، ومتابعتها بشكل حثيث، من مقام وزارة الصحة، وفق الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتقديم رعاية صحية متكاملة ترقى لتطلعات ضيوف وزوار بيت الله الحرام.