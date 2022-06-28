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السعودية.. نيوم تمنح الطالبة اعتزاز النفيعي منحة دراسية

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نظمي النصر مع الطالبة اعتزاز

السعودية.. نيوم تمنح الطالبة اعتزاز النفيعي منحة دراسية

العربية.نت - ناعم الشهري 

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كرم الرئيس التنفيذي لـ"نيوم" المهندس نظمي النصر، الطالبة السعودية اعتزاز النفيعي بمنحة دراسية تغطي مراحل التعليم العام، تشجيعاً لها وتقديراً لحصولها على المركز الثاني في المسابقة الدولية للرياضيات الذهنية.

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من جهتها أعربت الطالبة اعتزاز، عن بالغ شكرها لشركة نيوم وفي مقدمتهم الأستاذ نظمي النصر على هذا اللقاء والتكريم الذي شمل منحة دراسية للتعليم العام المتوسط والثانوي، وقالت: شمل تكريمي ابتعاثا جامعيا خارجيا في المستقبل، لأكون من ضمن منسوبي وكوادر نيوم، فمشروع نيوم هو الحلم لجميع السعوديين، وهو المستقبل لنا كأبناء وبنات السعودية.

كما قدم سعد النفيعي والد الطالبة اعتزاز، شكره لإدارة نيوم على هذا التكريم الذي اعتبره حافزا لابنته ولجميع أبناء الوطن.

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