دول تعلن عيد الأضحى السبت 9 يوليو.. وأخرى 10 يوليو

أفاد مراسل "العربية"، اليوم الأربعاء، بثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير بالسعودية، وبالتالي فإن وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو.

إلى ذلك، بدأت بعض الدول بالإعلان تباعا عن نتيجة تحري هلال شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك.

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عدم ثبوت رؤية الهلال

فقد أعلنت ماليزيا رسمياً عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

كما أعلنت سلطنة بروناي رسمياً عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

إندونيسيا تعلن العيد 10 يوليو

وبعد تحري الهلال من 86 موقعاً، أعلنت إندونيسيا رسمياً عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

وكانت المحكمة العليا في السعودية، قد دعت عموم المسلمين، في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن على من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.