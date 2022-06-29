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جدة.. إحباط تهريب 3.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر

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إمفيتامين

جدة.. إحباط تهريب 3.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر

العربية .نت - مريم الجابر 

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أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3,510,000 قرص إمفيتامين مخدر.

كما أكد ضبط الشحنة بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق بحوزة 3 مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم ووافد بتأشيرة زيارة ووافد بتأشيرة عمرة من الجنسية السورية، و4 مواطنين.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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