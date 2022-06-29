جدة.. إحباط تهريب 3.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3,510,000 قرص إمفيتامين مخدر.

إحباط محاولة تهريب (3,510,000) قرص إمفيتامين مخدر بميناء جدة الإسلامي مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق ، والقبض على المتورطين بتهريبها وعددهم (10) متهمين.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/5CPeaV4MFN — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 29, 2022

كما أكد ضبط الشحنة بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق بحوزة 3 مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم ووافد بتأشيرة زيارة ووافد بتأشيرة عمرة من الجنسية السورية، و4 مواطنين.

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وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.