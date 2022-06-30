تتويج الفائزين في بطولة السعودية لريشة الطائرة

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة "مي الرشيد" الفائزات في بطولة السعودية للسيدات، بحضور رئيس الاتحاد مقرن المقرن، ومدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة Ian wright ، حيث توجت بالمركز الأول اللاعبتين رنا ابو حربش وهيا المدرع، وحل بالمركز الثاني الثنائي فاطمة موسى وهتون تركستاني، وجاءت بالمركز الثالث اللاعبتين الجوهرة السديري ورهف المبدل.

ففي إطار البطولة التي أقامها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بمشاركة لاعبات الريشة الطائرة من مختلف مناطق المملكة والبالغ عددهم ٦٠ لاعبة، والتي أقيمت بالصالة الرياضية باستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، هذا وتمت إدارة وتحكيم منافسات البطولة من قبل نخبة من الحكام الوطنيين، الذين تم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال دورات حكام التي ينظمها الاتحاد.

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بطولة هامة

‎يذكر أن هذه البطولة تعد النسخة الخامسة من بطولة السعودية لرياضة الريشة الطائرة للسيدات، والتي تحظى بقبول كبير من قبل ممارسات اللعبة في المملكة.

‎وتعد البطولة من بطولات السعودية الهامة التي يقيمها الاتحاد لفئة السيدات منذ عام 2018 م، والتي أسهمت بفعالية بنشر لعبة الريشة الطائرة في أوساط الرياضة النسائية بالمملكة، وزيادة عدد ممارساتها واستقطاب المواهب من بطلات البطولات الداخلية لضمهم لصفوف منتخب السيدات، وإعدادهم لتمثيل السعودية خلال المشاركات الخارجية.

وتمت إدارة و تحكيم منافسات البطولة من قبل نخبة من الحكام الوطنيين الذين تم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال دورات حكام التي ينظمها الاتحاد.

‎من جانب آخر تأتي هذه البطولة ضمن العديد من الجهود التي يبذلها الاتحاد لدعم الرياضة النسائية في المملكة من خلال توفير المرافق الخاصة بممارسة اللعبة والمشاركة في الفعاليات الرياضية المجتمعية وإطلاق البطولات المحلية وإقامة الدورات التدريبية والمعسكرات التدريبية وإتاحة الفرصة للاعبات المنتخب من المشاركة بالبطولات الدولية.