"أرشدني".. منظومة ذكية لخدمة الحجاج 

كشف مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة عبدالله سندي، أن المكتب سخر كافة الإمكانيات لتنفيذ الخطط التشغيلية لموسم حج 1443هـ، وإدارة المنظومة التقنية بكوادر وطنية مدربة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أن المكتب يعمل على إدارة ومتابعة رحلات إيصال حافلات الحجيج إلى مقار سكنهم بمكة المكرمة، من خلال مركز المتابعة والتحكم عبر خرائط جغرافية متطورة تم ربطها بمنصة "ارشدني" والأجهزة اللوحية الذكية الموزعة على المرشدين والبالغ عددها ( 600 ) جهاز لوحي.

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كما أشار إلى أن رحلة المرشد تبدأ عند وصول الحافلة واستلام بياناتها، ومن ثم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بها في دقائق معدودة، حسب حالة الذروة داخل المحطات، بعد ذلك يتم استلام "إثبات المغادرة" والانطلاق لمقر سكن الحجيج على مسار الرحلة الالكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، والذي تتم متابعته لحظة بلحظة عبر مركز المتابعة والتحكم "ارشدني" منذ الانطلاق وحتى الوصول واقفال الرحلة .

تأهيل الكوادر

من جانبه، أكد نائب مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجيج ياسر كردي، أن المكتب قام بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن من خلال تقنيات ذكية متطورة، تمكنهم من تنفيذ الأعمال والمرونة في عمليات متابعة مسار رحلة حافلات الحجيج منذ انطلاقها، وحتى وصولها إلى نقطة النهاية، بالإضافة إلى سرعة التواصل بين المرشدين والمشرفين عبر منصة "ارشدني".

وأضاف كردي أن المكتب يتابع عن كثب عمليات تنفيذ رحلات إيصال الحافلات ويسعى الى تحسين جودة العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة تحقيقًا لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن.

يشار إلى أن مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة يعمل تحت مظلة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، بمشاركة النقابة العامه للسيارات، وبإشراف وزارة الحج والعمرة.

وكان مراسل "العربية"، أفاد الأربعاء، بثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير بالسعودية، وبالتالي فإن وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو.