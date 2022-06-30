البيئة السعودية: وصول مليون رأس من الماشية إلى مكة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، عن فسح أكثر من مليون رأسٍ من الماشية من 1 حتى 30 ذي القعدة، عبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي، فيما بلغت فسوح الإرساليات الخاصة بمشروع السعودية، للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" حوالي 410 آلاف رأس من الماشية، ومن المتوقع وصول المزيد من المواشي خلال موسم الحج لهذا العام.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة سعيد الغامدي، أن محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ومختبراتها، تضع السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل، مؤكدا حرص الوزارة على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها منها: سلسلة من الإجراءات عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية، أو الحيوانية، حيث يتم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات، والتأكد من سلامتها صحيًا، وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام قانون الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية بالمملكة، مشيرا إلى أنه يتم سحب عينات عشوائية من الدم، بواسطة الأطباء البيطريين لفحصها بالمختبرات المختصة، للتأكد من سلامتها مخبريًا، ثم فسحها جمركياً في حالة سلامتها من أي أوبئة محجرية، ومن ثم تسليمها للمستوردين عن طريق مشغّل محطة المواشي.