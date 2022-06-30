خدمات توعوية وتوجيهية للحجاج على مدار الساعة

تستقبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حجاج بيت الله الحرام، وتباشر في توعيتهم بأمور دينهم ومناسكهم من خلال تقديم العديد من الخدمات عبر إداراتها المختلفة.

وتقدم الرئاسة العديد من الخدمات التوعوية والتعليمية في موسم حج هذا العام من خلال نشر المطبوعات بعدة لغات، عبر مركز التوعية الرقمية والنصح، من خلال إدارة هيئة المسجد الحرام في توجيه ضيوف الرحمن، وتقديم البرامج المختلفة والنوعية في التوعية والإرشاد التي تقوم على ترجمة المسائل الشرعية على مدار 24 ساعة بواسطة المترجمين، وترجمة المحتويات التوجيهية ونشرها على المواقع الرسمية للرئاسة، وترجمة المقاطع والدروس العلمية والتوجيهية، كما تقوم عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم" بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة.

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40 مطوفاً في المسجد الحرام

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد خصصت الرئاسة من خلال الإدارة العامة للتطويف والمطوفين: أكثر من 40 مطوفًا في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات المعتمرين ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدي النبوي، كما تقوم إدارة شؤون إرشاد السائلين بإرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم. كما تقدم الرئاسة للمستفتين عن شعيرة الحج والأمور الشرعية الآخرىن، وفق المنهج الصحيح خدماتها من خلال توزيع المشايخ في المواقع وعلى مداخل ومخارج بيت الله الحرام، للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام عبر 10 مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد 23 كابينة، هاتف و7 مواقع للرد على السائلين يقوم عليها 100 من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة.

وتعمل الخدمات الذكية لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية على الروبوت التوجيهي الذكي والذي يقوم على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات مختلفة.

فيما تهتم مقرأة الحرمين الشريفين بتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في جميع أنحاء العالم، باستخدام التقنية الحديثة، ويكون ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم، إضافة إلى التوعية الرقمية التي تسهل على القاصدين تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق الهدي النبوي الشريف، وهي عبارة عن طاولات رقمية متوفر بها أجهزة لوحية تفاعلية.