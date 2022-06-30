200 متطوع يخدمون الحجاج طبياً في المسجد الحرام

باشر 200 شاب وشابة اليوم، أعمالهم التطوعية الميدانية في المسجد الحرام، والمتضمنة الإسعافات الأولية وأعمال الترجمة للفريق الطبي للغات الدارجة والأكثر استخداماً في الحج.

وقالت مديرة الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة محاسن شعيب لـ"العربية.نت" إن 200 متطوع ومتطوعة يعملون في الحرم المكي الشريف على مدار الساعة، لتقديم الإسعافات الأولية والتوعية الصحية، إضافة للترجمة للغات الأكثر شيوعا في الحج، لتسهيل عملية التفاهم بين المريض والطاقم الطبي.

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وأشارت إلى أن البرنامج التطوعي يهدف إلى تهيئة فرص منظمة لمنسوبي القطاع الصحي للتطوع وخدمة المجتمع، وتقديم رعاية صحية أفضل لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمساهمة في دعم القوى العاملة للشؤون الصحية بمكة المكرمة.

وأضافت محاسن "إن الإجراء المتبع للتعامل مع الحالات التي يتم مباشرتها، يتمثل في قياس ضغط الدم وتقديم الإسعافات الأولية، وتضميد الجروح، والدعم النفسي، والتوعية والتثقيف الصحي، وذلك بالتكامل مع الخدمات الصحية داخل الحرم، والتعاون للعمل على تسهيل الدعم الصحي لحجاج بيت الله الحرام".