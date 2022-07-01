بعد فيديو تهديد فتاتين بالسلاح.. المتهمون الثلاثة بقبضة شرطة الرياض
يظهر الفيديو قيام مواطنتين ومواطن بالتعدي على فتاتين وتهديدهما بالسلاح أمام أحد المرافق العامة
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعراك أمام أحد المرافق العامة وقيام مواطنتين ومواطن بالتعدي على فتاتين وتهديدهما بالسلاح، وظهر في الفيديو تجمع عدد كبير من السيدات أمام أحد المرافق العامة وحدوث الخلاف واحتدامه في المكان ونشوب مضاربه.
من جهتها، أعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء الخميس، ضبط 3 أشخاص اعتدوا على فتاتين.
وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى مقطع المشاجرة المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي أمام أحد المرافق العامة، فإنه تمت مباشرة بلاغ فتاتين عن تعرضهما للاعتداء من فتاتين وتهديد آخر لهما بسلاح والهرب من الموقع.
وأضاف متحدث شرطة الرياض، أنه تم ضبطهم، وهم مواطنتان ومواطن، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
في حين استنكر رواد التواصل الاجتماعي ما حدث، مؤكدين أن التعدي بالضرب على الغير خلال التجمعات يمكن أن يوسع دائرة الخلاف ويتسبب في إصابات بين الحضور، مطالبين بمعاقبة المتسبب وردعه.
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