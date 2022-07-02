الصحة السعودية: العدوى الفيروسية هي المُسببة للزكام ونزلات البرد الشائعة هذه الأوقات
أبرز الأعراض التي تظهر عند الإصابة بنزلة البرد هي سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والسـعـال، والعـطاس المتكـرر، والـصداع، والإرهاق، مشيرة إلى أن الشخص يمكنُ أن يصابَ بنزلة برد في أي وقت من فصول السنة، حيث تمتدُ الأعراضُ من 7 – 10 أيام
بينت وزارة الصحةُ السعودية سبب الإصابات الشائعة بنزلات البرد هذه الأوقات، وهو ما يسمى بالـعـدوى الفيروسيـة، حيث تُوْجُدُ فيروسات مُسبِّبة للزكام ونزلات البرد الشائعة، وأبرز الأعراض التي تظهرُ عند الإصابة بنزلة البرد هي سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والسـعـال، والـعـطـاس المتكـرر، والـصـداع، والإرهاق، مشيرة إلى أن الشخص يمكنُ أن يصابَ بنزلة برد في أي وقت من فصول السنة، حيث تمتدُ الأعراضُ من 7 – 10 أيام.
وأكدت أنه يجبُ زيارةَ الطبيب عند الشعور بأعراض شديدة أما الأعراض الطفيفـة غالبا تـزول دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب، مشيرة إلى أن هناك أكثرَ من عشرين نوعاً مـن الـفيـروسـات الـمسببة للـزكـام ونـزلات الـبـرد ومـنها الفيروس الأنفي (راينو) الذي ينتشرُ عادةً في فصلي الربيع والخريف.
وكذلك فيروس نظير الإنفلونزا البشرية ويتسببُ بأعراضٍ شبيهةٍ جدًا لأعراض الإنفلونزا، ويوجـدُ من هذا الفيروس أربعة فصـائـل، أحدهـمـا ينتشر في بدايـة فـصـل الـصيـف، ويُوجَدُ طوال الـعـام. والفيروس المخلوي التنفسي وهو يصيـب عـادة الأشخاص الأصغر سنا، وقـد يسبب أعراضا تشبـه أعراض الربو، وقد يستدعي التنويمَ ومـوجـود فـي أغلـب أشهر السنـة، ولـكـن عالمياً تزدادُ الإصابة به في فصل الخريـف.
#الصحة: هناك أكثر من 20 نوعاً من الفيروسات المسببة للزكام ونزلات البرد الشائعة هذه الأوقات.https://t.co/PYjd9iv1tn#واس_عام pic.twitter.com/jsaM73XBFn— واس العام (@SPAregions) July 1, 2022
-
إيراني من طاقم طائرة تحتجزها الأرجنتين "غيّر وجهه" في كوبارئيس الباراغواي يؤكد خضوعه للعملية.. وصحيفة تذكر أن من غيّر وجهه هو مساعد الطيار الذي أصبح شخصا آخر الأخيرة
-
كريم عبدالعزيز: "كيرة والجن" يعيد للسينما دورها في الإبهاركشف للعربية.نت عن كواليس الفيلم ووصفه بأنه أضخم إنتاج في تاريخ صناعة السينما ثقافة وفن
-
سماع دوي انفجارات قوية في ميكولايف الأوكرانيةالجيش الأوكراني يتهم الروس بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان العرب والعالم
-
احتجاجات غاضبة في ليبيا ضد تناحر السياسيين والوضع المعيشيالدبيبة يقول إنه يدعم المتظاهرين ويوافق على رحيل جميع المؤسسات المغرب العربي