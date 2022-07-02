فيديو لتصادم خمس سيارات على طريق القدية بالرياض

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من موقع حادث التصادم الجماعي، لعدد من المركبات على طريق القدية بالرياض.



وأظهر الفيديو تكدس عدد من السيارات على الطريق وتعطل حركة المرور وحدوث تلفيات في عدة مركبات إثر وقوع الحادث.

وأبان الفيديو تجمع عدد من قائدي السيارات والأشخاص في مكان الحادث يقوم بعضهم بتفقد السيارات التي تعرضت للتلفيات فيما ينتظر آخرون رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على ما يبدو.

#شاهد ... ▶️🇸🇦⚠️ إصابات في حادث تصادم بين عدد من المركبات في الرياض بطريق مكة المكرمة. pic.twitter.com/Z8eas2tNIZ — وكالة رقم الإخبارية (@E4ePhq4u20jN893) July 1, 2022

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وكان مرور منطقة ⁧‫الرياض أعلن مباشرة حادث تصادم بين عدد من المركبات في طريق جدة باتجاه الشرق، وأوضح المرور أن الحادث نتج عنه خمسة إصابات متوسطة وتلفيات، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق في الحادث.