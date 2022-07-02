"هدية" تطلق حزمة من البرامج والخدمات في موسم الحج

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية حزمة من البرامج والخدمات المقدمة في رحلة ومسار حجاج بيت الله الحرام، من القدوم إلى الوداع، ضمن مشاركتها في أعمال موسم حج هذا العام 1443هـ، تشمل: "غذاء الروح، وغذاء البدن، والمضياف، والعناية، والوكالات".

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس إحسان الريس: أن جمعية هدية تعمل بإشراف من وزارة الحج والعمرة، على تغطية عدد من نقاط الاتصال بضيوف الرحمن من القدوم إلى الوداع، حيث تتواجد الجمعية في نقاط الوصول بمطارات حجاج بيت الله الحرام، والمنافذ البرية، وميناء جدة الإسلامي ومكة المكرمة والمدينة المنورة قبل يوم التروية، وتتواجد هدية في المشاعر المقدسة في عرفات، ومزدلفة، ومنى بعد أيام التشريق، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في نقاط المغادرة في مراكز تفويج الحجاج التابعة لوزارة الحج والعمرة.

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وبين الريس أن "هدية" تهدف تقديم خدمات منوعة منها ما يخص التغذية الروحية بالإرشاد والتوجيه، ومنها ما يخص الإطعام والسقيا من وجبات خفيفة ومطهية وعبوات ماء زمزم ومياه صحية، ومنها ما يخص استقبال الوفود وضيافتهم في مكاتب ومقرات الجمعية، ومنها ما يخص العناية بضيوف الرحمن من منتجات ابتكارية وإبداعية، ومنها ما يخص النيابة في تنفيذ النسك من الكفارات والصدقات والإنابة في تنفيذ المناسك.